Juve, Khedira apre all'addio e sogna la Premier: "Spero si realizzi"

DIVORZIO VICINO

Sami Khedira fa ufficialmente parte della rosa della Juve, ma solo formalmente. Il club bianconero ha deciso di non puntare più su di lui, ma il tedesco ha rifiutato ogni destinazione, compresa la risoluzione del contratto in scadenza a giugno. Almeno finora. Perché il centrocampista ex Real Madrid avrebbe aperto alla separazione già a gennaio, magari con destinazione Premier League. "L'atmosfera, lo stile e l'idea di calcio che hanno gli inglesi, mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore", ha detto a una tv tedesca.

Vedi anche juventus Juve, ecco la lista Champions: fuori Khedira, Chiesa prende il n°22 "Da bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Ho sempre visto molte gare di Premier League da quando ero piccolo, ma ora sto seguendo molto di più questo campionato. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi", ha aggiunto.

Khedira lancia poi un messaggio a Mourinho, che lo ha allenato ai tempi di Madrid.. "Mi è piaciuto molto lavorare con José, ma ci sono molti allenatori con cui mi piacerebbe lavorare. Non direi mai più di no a Mourinho, ma non è l'unico coach con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo", ha concluso.

Insomma, ormai pare sicuro che a breve Khedira lascerà la Juve, con la Premier come destinazione preferita. Potrebbe approdarci da svincolato, dando modo ai bianconeri di risparmiare su almeno metà del suo ingaggio.