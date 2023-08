Juve, il Psg pensa all'assalto: Giuntoli chiede almeno 50 mln di euro

SIRENE FRANCESI

I parigini potrebbero presto tentare l'affondo per l'ex Fiorentina: calciatore al bivio

© Getty Images Federico Chiesa torna di moda in casa Psg. Con Neymar ormai virtualmente un calciatore dell'Al-Hilal, i parigini stanno per dare il via alla ricerca di un nuovo esterno sinistro: lo juventino, che non è mai uscito dall'orbita dei transalpini, è un serio candidato. Campos quindi, consulente di Al-Khelaifi, potrebbe presto tornare alla carica in casa bianconera dopo aver sondato, per diverse settimane pure Dusan Vlahovic: per i piemontesi, come più volte ribadito, non esistono incedibili. Dipenderà dalle offerte: difficilmente Giuntoli si priverà dell'ex Fiorentina per meno di 50-60 milioni di euro.

Le intenzioni della Juventus sono chiare: i bianconeri sono pronti a trattare solo davanti a proposte realmente intriganti. Da capire invece la volontà del calciatore, il quale non si può definire sicuramente molto entusiasta in questa fase: Allegri continua a schierarlo come seconda punta nel 3-5-2, ma il 25enne preferirebbe essere impiegato da esterno in un tridente puro. E soprattutto a Torino, almeno per la prossima stagione, dovrà rinunciare al palcoscenico dell'Europa. Cosa che non accadrebbe a Parigi: lì però non farebbe il titolare fisso in quello che deve essere obbligatoriamente l'anno del rilancio dopo i tanti stop. I prossimi giorni risulteranno cruciali: a far gola, riferisce La Gazzetta dello Sport, è sicuramente l'ingaggio a doppia cifra che la proprietà qatariota può mettere sul piatto al fantasista nel giro della nazionale. Qualcosa di irraggiungibile per la Juventus.