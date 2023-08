Dalla Francia: niente Barcellona, Neymar convinto dall'offerta stellare dell'Al-Hilal

L'INDISCREZIONE

Secondo la stampa transalpina le parti sarebbero già in contatto e il brasiliano sarebbe molto tentato dalla nuova avventura in terra saudita

Neymar non è più nei piani del Psg e nel suo futuro c'è anche l'ipotesi di un trasferimento nella Saudi League. Tra i club interessati al campione brasiliano si è fatto avanti l'Al-Hilal che ha messo sul piatto una maxi offerta. Secondo la stampa francese le parti sarebbero già in contatto e il giocatore sarebbe molto tentato dalla nuova avventura in terra saudita. Neymar non è stato convocato dal tecnico Luis Enrique per la prima in Ligue 1 contro il Lorient e non era neppure sugli spalti del 'Parco dei Principi'.

Nonostante il desiderio di Neymar fosse quello di tornare dopo sei anni al Barcellona, al quale aveva lasciato in dote i 220 milioni del suo trasferimento, la valanga di milioni prospettata da Riad sia per il club, sia per il giocatore avrebbe convinto tutti, dicono in Francia. Il Psg chiede almeno 150 milioni per il trasferimento del brasiliano che ha un contratto fino al 2027, e dovrebbe ottenerne anche di più, mentre dal Brasile si parla di un annuale da 100 milioni per il giocatore.

Nei giorni scorsi dalla Spagna era rimbalzata la notizia di Neymar proprio a un passo dal ritorno al Barcellona, con un accordo già fatto tra il brasiliano e i blaugrana in vista della prossima stagione per un biennale con opzione sul terzo anno a 13 milioni netti a stagione. Previa risoluzione con il Psg.