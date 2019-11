Juve, il Benfica torna alla carica per Perin

MERCATO BIANCONERO

In estate era già tutto fatto, l'accordo tra Benfica e Juventus trovato per la felicità di Mattia Perin che non vedeva l'ora di rilanciarsi a Lisbona. Poi, però saltò tutto a causa della spalla destra operata ad aprile e non ancora guarita. A distanza di 4 mesi, il portiere è tornato ad allenarsi e i portoghesi sono pronti a rifarsi sotto a gennaio, presentando un'offerta da 15 milioni più il cartellino del terzino classe 2001 Joao Ferreira. Perin, che accoglienza a Lisbona!

