Perin deve fermarsi 4 mesi: ora torna alla Juve, poi lo prenderà il Benfica

18/07/2019

Come anticipato da Record e come confermato dal Benfica in un comunicato ufficiale, Perin non è ancora guarito. "Il Benfica informa - si legge nella nota - che in seguito agli esami medici effettuati oggi si è concluso che il portiere Mattia Perin necessita di un processo di recupero più lungo di quanto inizialmente previsto, stimato intorno ai 4 mesi. In questo senso, c'è stato un accordo tra i club e i rappresentanti del giocatore, affinché il recupero di Mattia Perin si svolga alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzi, come concordato da tutte le parti”.



"Un'avventura avvincente, non vedo l'ora di iniziare", aveva detto lo stesso Perin prima di partire, mostrando tutto l'entusiasmo per il cambio maglia e prima di questo intoppo. Dovrà avere ancora pazienza. Dopo i due gravi infortuni del passato (la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nell'aprile del 2016 e quella del crociato anteriore del ginocchio sinistro nel gennaio del 2017) non ci voleva quest'altro stop.