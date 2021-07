Juve, Icardi non passa mai di moda: scambio con Ronaldo non impossibile

NUOVO FLIRT

Contatti per far tornare in Italia l'attaccante argentino, solo la società bianconera potrebbe permettersi lo stipendio

Mauro Icardi vuole tornare in Italia e la Juventus è la sua destinazione preferita. Di moda già ai tempi dell'Inter, il nome dell'attaccante argentino potrebbe tornare alla ribalta per la società bianconera dopo che lo stesso Icardi avrebbe aperto all'opportunità di lasciare Parigi per ritrovare un posto da protagonista in Serie A. Su di lui c'è anche la Roma, ma Mauro avrebbe indicato all'entourage la Juventus come destinazione preferita. Come? Difficile, ma non impossibile. Tutto però passa da Cristiano Ronaldo, in uno scambio se alla fine dovesse partire anche Mbappé.

Insomma la situazione è decisamente complicata e difficile da incastrare, ma nel calcio nulla è impossibile e la ferma volontà di Kylian Mbappé di non rinnovare il contratto con il Psg, liberandosi così a parametro zero tra un anno, potrebbe aprire scenari impensabili ora come ora. Uno riguarderebbe Cristiano Ronaldo che diventerebbe il giocatore prescelto da Leonardo per sostituire il francese e una delle modalità per averlo dalla Juventus sarebbe proprio imbastire uno scambio con Mauro Icardi, che in Francia percepisce 9 milioni netti a stagione di stipendio.

Cifra fuori budget per la Roma, così come lo è stata per il Milan, e che rende difficile i discorsi in Serie A con altre società al di fuori della Juventus. Non resta che registrare che nei giorni scorsi - come riporta il Corriere dello Sport - ci sarebbero stati dei contatti attraverso alcuni intermediari per sondare il terreno ad un eventuale sbarco del classe '93 alla corte di Allegri.