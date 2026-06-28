Juve, i nomi di Spalletti per la nuova trequarti: Diaz prima scelta ma va convinto. Occhio a Salah

Per l'allenatore della Juventus, il marocchino del Real Madrid avrebbe le caratteristiche perfette per dare qualità all'attacco bianconero, per affiancare Yildiz in rampa di lancio e per aiutare il centravanti che verrà. Mentre l'egiziano che ha salutato il Liverpool, allenato da Spalletti alla Roma, potrebbe essere una buona occasione di mercato, sempre che non si faccia richiamare dalle sirene della Saudi Pro League con ingaggi fuori portata.