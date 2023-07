Juve, rinforzo in difesa per Allegri: vicino Facundo Gonzalez

niente milan

Il classe 2003 del Valencia era stato accostato anche a Milan e Salernitana. Col suo arrivo, può partire De Winter

La Juve è molto vicina a Facundo Gonzalez: l'accordo col Valencia per il difensore classe 2003, accostato nelle scorse settimane anche al Milan e alla Salernitana, potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Gonzalez, contratto in scadenza nel 2024, ha dato priorità ai bianconeri come scrive Tribuna Deportiva e spinge per la cessione. L'uruguaiano ha la cittadinanza spagnola (i genitori erano emigrati in Spagna) e quella italiana, perché il suo bisnonno era di origini piemontesi, quindi è comunitario.

Facundo Gonzalez piaceva al Milan ma non è mai stato obiettivo prioritario, tanto che non c'erano mai stati incontri diretti. La Salernitana, invece, resta nell'orbita del difensore centrale: la Juve infatti deciderà in seguito se tenerlo in rosa o valutare per lui un prestito in una squadra che possa garantirgli un minutaggio maggiore.

L'arrivo di Gonzalez, soprattutto se Allegri lo confermasse nella rosa, darebbe il via libera al prestito di Koni De Winter: richiesto dal Frosinone, al momento però la squadra in vantaggio sul belga è il Genoa che, come riporta Sky, se aggiungesse l'obbligo di riscatto al prestito, chiuderebbe in poco tempo l'affare.

