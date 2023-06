Juve, è il giorno di Weah: atteso in serata a Torino, giovedì la visite

IL RINFORZO

Accordo totale con il Lille che incasserà 12 milioni dalla cessione del figlio d'arte

© Getty Images In casa Juventus è il grande giorno di Timothy Weah. L'esterno americano è vicinissimo a vestire la maglia bianconera, con visite e firma ormai imminenti: stasera è previsto lo sbarco a Torino, giovedì dovrebbe essere il giorno dei test e della firma sul contratto. Il figlio d'arte ha postato una storia Instagram con la dicitura "volo pronto", chiaro indizio del suo immente arrivo nel capoluogo piemontese. L'accordo con Waeah Jr è totale, limati anche gli ultimissimi dettagli col Lille: ai francesi andranno circa 12 milioni di euro compresi di bonus.

Weah, che nella rosa della Juventus andrà a occupare il posto lasciato libero da Cuadrado, può occupare tutti i ruoli sulla destra, sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3, tanto che la scorsa stagione è stato impiegato terzino nel Lille, ma può anche disimpegnarsi a sinistra. Un nuovo jolly per Allegri come lo è stato per anni il colombiano, a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno.

