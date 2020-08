Juve-Dzeko, c'è anche l'ok di Cristiano Ronaldo

MANOVRE BIANCONERE

Al netto della questione Higuain, la Juve è alla ricerca di un attaccante che possa fare da spalla ideale a Cristiano Ronaldo. Un Benzema bianconero, in grado di dialogare con il portoghese e costruire, finalmente, un reparto offensivo e non solo un insieme di individualità. Ormai non è un mistero che in cima alla lista dei desideri ci sia Edin Dzeko. Il bosniaco avrebbe ricevuto anche l'ok da parte di CR7 e a questo punto l'unico ostacolo risiede nella Roma. Juve, i desideri di Pirlo

Vedi anche juventus Juve: dopo Tudor, Pirlo vuole anche Nesta nel suo staff Il rappresentante italiano del giocatore, Silvano Martina, non nasconde l'interesse della Roma, ma per ora frena. "Per ora continuerà a vestire la maglia giallorossa, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all'Inter non è un mistero", ha detto. Anche perché. come detto, la nuova Roma di Friedkin non vorrebbe iniziare la sua era con una cessione pesante come quella del capitano. Dovrebbe essere lo stesso Dzeko a chiedere ufficialmente di essere ceduto, mentre i giallorossi si aspettano un'offerta all'altezza del valore del giocatore.

Una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro (non pochi considerati i suoi 34 anni), che, forse, potrebbe essere ritoccata con l'inserimento di una contropartita visto che i rapporti tra le due società sono più che buoni. Non è un mistero, però, che la Roma sia pronta a cedere il suo attaccante. Per questo si è mossa con il Napoli per portare Milik nella Capitale. Insomma, un intreccio che dovrebbe a breve vedere una soluzione.

Le alternative per la Juve sono le solite: dallo stesso Milik a Morata, passando per Jimenez. Ma la prima scelta resta Dzeko.