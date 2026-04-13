Dalla Francia: il Marsiglia vuole Zaccagni, la richiesta della Lazio

13 Apr 2026 - 18:50
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Mattia Zaccagni potrebbe lasciare la Lazio nella prossima estate. Di questo sono sicuri in Francia, dove il portale Sport.fr racconta dell'interesse dell'Olympique Marsiglia per l'esterno di Sarri, possibilmente attirato dall'esperienza in un nuovo campionato come la Ligue 1. 

I possibili addii di uno tra Mason Greenwood e Hamed Traore apirerebbero alla possibilità di una trattativa per Zaccagni, anche se a quel punto i francesi dovrebbero trattare col club biancoceleste.

Il 30enne non arriva da una stagione particolarmente esaltante - appena 3 gol in 30 gare di Serie A, bloccato anche da un paio di stop fisici - ha comunque un contratto fino al 2029 e quindi la Lazio chiederebbe almeno 15 milioni di euro per il suo capitano. Sempre Sport.fr, segnala che anche il Napoli è interessato a Zaccagni. 

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