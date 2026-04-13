Dalla Francia: il Marsiglia vuole Zaccagni, la richiesta della Lazio

Il 30enne non arriva da una stagione particolarmente esaltante - appena 3 gol in 30 gare di Serie A, bloccato anche da un paio di stop fisici - ha comunque un contratto fino al 2029 e quindi la Lazio chiederebbe almeno 15 milioni di euro per il suo capitano. Sempre Sport.fr, segnala che anche il Napoli è interessato a Zaccagni.