Juventus, Di Gregorio non se ne va: ha rifiutato la Premier League

Michele Di Gregorio vuole solo la Juventus. Nonostante le voci su Alisson e Vicario, il portiere ha detto no a De Zerbi

14 Apr 2026 - 10:05
Michele Di Gregorio © Getty Images

Michele Di Gregorio © Getty Images

Michele Di Gregorio vuole restare alla Juventus. Nonostante una stagione altalenante, con belle parate e diversi errori, fino ad aver perso il posto tra i pali con Spalletti che ha schierato Perin, l'ex Monza ha lavorato duro per tornare titolare e il rigore parato contro il Genoa (oltre al clean sheet contro l'Atalanta) dimostra la sua voglia di restare in bianconero. Già perché le voci di mercato su di lui girano da molti mesi, con Alisson, De Gea e Vicario nel mirino bianconero, ma, scrive Tuttosport, le idee di DiGre sono diverse. Così diverse che avrebbe già rifiutato un approccio del Tottenham di De Zerbi, che ha pensato a lui per la prossima stagione proprio per prendere il posto di Vicario. Di Gregorio vuole restare a Torino, anche se dovesse avere la concorrenza di un nuovo grande numero 1.

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