Napoli-McTominay: rinnovo "a vita", pronti ritocco e opzione fino al 2030

Il Napoli ha deciso di blindare Scott McTominay, avviando i contatti per un rinnovo contrattuale che sa di promessa di fedeltà a lungo termine. L'obiettivo della società è estendere l'attuale scadenza (2028) di almeno un ulteriore anno, con un'opzione aperta fino al 2030, garantendo allo scozzese un importante adeguamento dell'ingaggio rispetto ai 3 milioni netti percepiti attualmente. Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale per l'incontro decisivo, la dirigenza partenopea ha fretta di chiudere i conti: l'idea è di mettere nero su bianco prima dell'estate e dell'inizio della Coppa del Mondo, così da blindare uno dei pilastri della rosa ed evitare pericolose sirene di mercato durante la rassegna iridata. Lo scrive il Mattino.