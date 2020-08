Juve, Dybala non ha ancora rinnovato: messaggio di mercato?

Solo fino a pochi giorni fa si parla di un suo rinnovo milionario con la Juve, ma adesso il futuro di Paulo Dybala si tinge di giallo più che di bianconero. La firma sul prolungamento non arriva, ma è anche vero che la trattativa prosegue, seppur a distanza causa Covid-19. Certo, a questo punto tutti erano convinti che si sarebbe già arrivati a una conclusione positiva. E invece no, o almeno non ancora. Juve: De Ligt, ok l'intervento alla spalla

E proprio in questo spazio che si sono insinuati i dubbi dei tifosi: ma Dybala è un intoccabile del progetto Pirlo oppure è finito di nuovo sul mercato? Di nuovi, sì, perché soltanto l' estate scorsa la Joya pareva destinata al Tottenham e solo il suo secco "no" fece saltare l'affare. Una fortuna per la Juve che si è potuta godere un Dybala votato come Mvp della Serie A. Il fatto è che finché non si sarà la fumata bianca, per le altre squadre Dybala resta un possibile obiettivo.

Vedi anche juventus Irrompe il Real Madrid: super-offerta alla Juve per Dybala In particolare, sull'argentino c'è l'interesse del Real Madrid, che ha disperato bisogno di trovare un nuovo leader tecnico, e del Manchester City di Guardiola, uno che gradirebbe avere in squadra un giocatore "alla Messi" come ai tempi del Barcellona. Per ora c'è più fumo che arrosto, ma la fiamma resta accesa.

E Dybala che fa? Il numero 10 della Vecchia Signora non ha mai nascosto il suo pensiero, che è quello di restare a Torino, magari a vita. Per adesso si gode le vacanze a Ibiza. Dove ha incontrato un suo caro amico. Quel Rodrigo De Paul, che potrebbe raggiungerlo proprio alla Juve...