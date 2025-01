Juve, serve un altro rinforzo in difesa: Hancko il sogno, sondaggio per Goglichidze

Dopo il verdetto degli esami a cui si è sottoposto Kalulu, in casa Juve è scattato nuovamente l'allarme difesa. Al netto degli arrivi di Renato Veiga e Alberto Costa per fronteggiare i gravi infortuni Bremer e Cabal e della situazione di Cambiaso ancora in stand-by col City alla finestra, Thiago Motta ha infatti ancora con gli uomini contati per il reparto arretrato. Situazione che impone nuove mosse in questi ultimi giorni di mercato per tamponare l'emergenza. Dunque sotto con le opzioni e i nomi più caldi alla Continassa.