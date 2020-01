Juve, dietrofront su De Sciglio: saltato lo scambio con Kurzawa

JUVE

Brusca frenata sull'asse Torino-Parigi per lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. La Juve avrebbe deciso di fare un importante passo indietro e prendersi ancora del tempo per valutare attentamente l'entità dell'infortunio di Danilo prima di cedere l'ex Milan. Un ko prolungato del brasiliano lascerebbe infatti i bianconeri troppo scoperti sulla corsia destra e a quel punto la presenza in rosa di De Sciglio, in grado di giocare su entrambe le fasce, sarebbe molto utile a Sarri.

Dietro l'affare "saltato" col Psg non ci sarebbe alcuna questione economica, ma soltanto una valutazione tecnica legata agli infortuni. Con Danilo ai box, la Juve non è più convinta di portare avanti lo scambio con Kurzawa, privandosi di un jolly prezioso come De Sciglio nel reparto arretrato. Una situazione che, al momento, sembra aver raffreddato definitivamente la trattativa col club parigino. A meno di ulteriori colpi di scena o altri dietrofront, dunque, De Sciglio dovrebbe restare a Torino fino a giugno.