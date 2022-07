Juve, De Ligt vuole solo il Bayern: pronto a tagliarsi lo stipendio

DALLA GERMANIA

Il gap tra richieste bianconere e offerta bavarese si aggira tra i 20 e i 30 milioni

Juventus e Bayern continuano a trattare per Matthijs De Ligt. Avevamo lasciato i due club al termine del primo blitz torinese del ds Hasan Salihamidzic, il cui esito fu una fumata nera. Fumata nera come la pece, vista la forbice tra richieste bianconere e offerta bavarese: il Bayern si è presentato a Torino con in mano "solo" 60 milioni più 10 di bonus, ma Arrivabene si aspetta 90 milioni cash per liberare il neerlandese. Sul fronte dei club, dunque, non è cambiato molto. Sul fronte dei termini personali, quelli in stipulazione tra giocatore e Bayern, invece si è mosso qualcosa: secondo la Bild, De Ligt sarebbe disposto a un taglio salariale pur di firmare con i Roten.

Vedi anche juventus Allegri: "De Ligt? Se parte pronti a sostituirlo. Competitivi con Di Maria-Pogba" Il difensore olandese percepisce già uno stipendio faraonico alla Juve: parliamo di 8 milioni annui gonfiati da un ricco pacchetto bonus, che permette di arrotondare il tutto a 12 milioni complessivi. Cifre che, secondo quanto riportato dalla Germania, non riuscirebbero comunque a sedare l’irrequietezza del giocatore.

Il centrale bianconero ha fatto ritorno alla base in vista della tournée americana, svolgendo visite mediche e prime sessioni di allenamento. Il richiamo della Bundesliga tuttavia è forte, e lui ha ormai preso la sua decisione. Una decisione dal peso specifico importante per la sua carriera e anche per l'affare in sé: il Bayern infatti potrebbe far leva sulla forte volontà del giocatore, obbligando la dirigenza bianconera ad abbassare le richieste economiche pur di non cullare in squadra un giocatore scontento.

Del resto, anche la fazione bianconera si è già fatta una buona idea sul futuro di De Ligt: "Se De Ligt partirà, la società è pronta a sostituirlo", ha dichiarato nei giorni scorsi Max Allegri. A fargli eco, le parole di Maurizio Arrivabene solo due settimane fa: "E' difficile trattenere un giocatore che vuole andare via, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti". Clausola, quest'ultima, che col passare del tempo sembra occupare una posizione sempre più precaria in casa Juve.