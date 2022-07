Juve-De Ligt, è il momento dell'addio: l'agente Pimenta a Torino

ULTIMO SAUTO

Dopo l'intesa con il Bayern Monaco, l'entourage dell'olandese definisce gli ultimi dettagli per la chiusura del rapporto con i bianconeri. Poi le visite mediche e l'annuncio

Mentre Dybala è volato in Portogallo per iniziare la sua nuova avventura con la Roma, un altro ormai ex giocatore della Juve sta per accasarsi nella sua nuova squadra. Dopo l'intesa tra i bianconeri e il Bayern Monaco, Matthijs De Ligt è pronto a raggiungere i bavaresi. Per questo il suo procuratore, Rafaela Pimenta, è sbarcata a Torino per definire gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore olandese e la chiusura del suo contratto con la Signora.

Vedi anche juventus Juve-Bayern, affare fatto: accordo raggiunto per De Ligt Lo attende un ricco contratto quinquennale da 12 milioni di euro, da firmare subito dopo aver svolto le visite mediche di rito, probabilmente nella giornata di domani visto che lo sbarco è previsto in serata. Non riuscirà, però, a imbarcarsi insieme ai compagni in partenza per la tournée in Usa. Poco male, li raggiungerà in seguito. Alla Juve andranno circa 80 milioni di euro, bonus compresi, cifra considerata congrua, dopo aver sperato inizialmente di arrivare almeno a 90, per un giocatore che aveva comunque detto chiaramente di voler cambiare aria.

Adesso a Torino dovranno pensare "solo" a trovare il suo sostituto, visto che al momento il reparto difensivo può contare su tre centrali dopo l'addio anche di Chiellini: Bonucci, Rugani e il neo arrivato Gatti. I nomi più caldi sono quelli di Gabriel dell'Arsenal e di Pau Torres del Villarreal. Senza dimenticare che con i soldi incassati dal Bayern si potrà sferrare l'ultimo assalto a Nicolò Zaniolo, pronto a essere ceduto dopo l'arrivo proprio di Dybala.