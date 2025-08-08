Logo SportMediaset
Mercato

Bari, ufficiale il ritorno di Partipilo: arriva dal Parma

08 Ago 2025 - 21:26

Il Bari "comunica di aver acquisito dal Parma Calcio, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Anthony Partipilo (27.10.94, Bari); l’attaccante sarà da subito a disposizione di mister Caserta.

Figlio di Bari e del settore giovanile biancorosso, Partipilo smarca l'esordio con la maglia della sua Città nel dicembre del '12 prima di passare in prestito alla Carrarese nel mercato di gennaio. Dopo aver vestito le maglie di Cosenza, Savoia e CFR Cluj, nel '16 accetta la scommessa del Bisceglie in D, contribuendo a riportare i pugliesi tra i professionisti (66 presenze, 12 reti e 4 assist). Dal '18 si conferma con la maglia della Virtus Francavilla (55 presenze, 16 gol e 7 assist), attirando le attenzioni della Ternana che ne acquista le prestazioni nell'agosto del '19. Con la maglia delle 'fere' è assoluto protagonista totalizzando, in 4 stagioni, 145 partite, 43 reti e 34 assist, vincendo campionato, Supercoppa Lega Pro e titolo di capocannoniere (17 gol) nella stagione '20-'21.  Nell'estate del '23 viene acquistato dal Parma che contribuisce a riportare in Serie A totalizzando 29 presenze, 3 gol e 2 assist. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Frosinone in B (25 presenze, 3 gol e 1 assist). 

Bentornato a casa Anthony!". 

