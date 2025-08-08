Al Nassr su Coman: pronta offerta al Bayern Monaco
08 Ago 2025 - 21:01
Gli arabi dell'Al Nassr sono scatenati e dopo Joao Felix e Inigo Martinez ecco nel mirino il terzo colpo in pochi giorni: sarebbero infatti avviati i contatti con il Bayern Monaco per Coman, pronto ad abbracciare il club di Cristiano Ronaldo.
