Juve, chi al fianco di Kolo Muani? Spalletti e la dirigenza hanno visioni diverse

Come è noto, Spalletti avrebbe voluto confermare Vlahovic ("Le porte dei direttori sono aperte, ma lui deve citofonare", aveva detto in conferenza) proprio perché aveva le caratteristiche congeniali alla sua manovra. "Ci serve un attaccante fisico", ha ribadito l'ex ct dopo l'amichevole contro il Nizza, "uno che si sbatta in area... i direttori lo hanno capito".