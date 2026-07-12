Venezia, coach Stroppa prolunga fino al 2029

Il Venezia FC riparte dalla continuità. Il club arancioneroverde ha ufficializzato oggi, nel corso di una conferenza stampa con il tecnico, alla vigilia della partenza per il ritiro di Falcade, il rinnovo del contratto dell'allenatore Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con opzione automatica per un'ulteriore stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. Stroppa, arrivato nell'estate scorsa, ha riportato i lagunari in Serie A vincendo il campionato di Serie B. Il prolungamento si inserisce nel nuovo corso della società guidata dalla presidente Francesca Bodie e dal co-presidente del Comitato operativo, il padre Tim Leiweke, entrati nell'azionariato grazie a un investimento promosso anche dal comproprietario Drake nell'ambito di una raccolta di capitali da 100 milioni di euro. La nuova proprietà sta sostenendo una delle campagne acquisti più ambiziose della storia del club. Dopo gli arrivi di Berardi, Lisman, Rrahmani, Correia, Bella-Kotchap, Helgason, Basic e Gomes Furtado, il general manager Filippo Antonelli è vicino a chiudere anche l'operazione per l'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, trattativa ormai in dirittura d'arrivo. Il progetto di crescita guarda anche alle infrastrutture: il Venezia conta infatti di trasferirsi nel nuovo stadio del Bosco dello Sport, impianto da circa 18.500 posti nei pressi dell'aeroporto Marco Polo, la cui inaugurazione è prevista tra circa un anno e mezzo, destinato a diventare la nuova casa degli arancioneroverdi.