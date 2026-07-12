Il Bologna aspetta una risposta da Orsolini: le ultime sul rinnovo

12 Lug 2026 - 14:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Nel corso del ritiro estivo il Bologna dovrà provare a risolvere anche la questione legata al rinnovo di Riccardo Orsolini. L'attaccante va in scadenza a giugno 2027 ma non ha ancora dato una risposta alla proposta messa sul tavolo dai rossoblù. Il club gli ha offerto un prolungamento fino al 2029 a circa 2,5 milioni di euro a stagione e spera di arrivare a una fumata bianca nel giro di qualche giorno. 

Le pretendenti per Orsolini non mancano e il Bologna non può permettersi di perderlo a zero l'estate prossima. Sulle tracce del classe '97 ci sarebbero il Besiktas dell'ex Italiano e il Trabzonspor. L'Arabia, invece, non sembra una destinazione gradita dall'ex Ascoli. 

Ultimi video

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

00:37
La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

00:45
Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

I più visti di Mercato

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Raimondi: "Vi svelo i piani A e B del colpo grosso della Juve"

Raimondi: "Vi svelo i piani A e B del colpo grosso della Juve"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

Yann Sommer

Mercato, mai così tanti svincolati di valore: la nostra top 11… senza Modric

Da Foden e Vinicius a Van Dijk: tutti i campioni "in saldo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Joao Mendes de Assis Moreira
16:03
Ronaldinho Jr in prova al Portimonense: il debutto di João Mendes
15:49
Roma, ufficiale la risoluzione con il tecnico della Primavera Guidi
15:19
Genoa, salta l'arrivo di Stroud: il club avvierà delle azioni legali contro l'entourage
14:31
Il Bologna aspetta una risposta da Orsolini: le ultime sul rinnovo
13:53
Venezia, coach Stroppa prolunga fino al 2029