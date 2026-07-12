Il Bologna aspetta una risposta da Orsolini: le ultime sul rinnovo

Nel corso del ritiro estivo il Bologna dovrà provare a risolvere anche la questione legata al rinnovo di Riccardo Orsolini. L'attaccante va in scadenza a giugno 2027 ma non ha ancora dato una risposta alla proposta messa sul tavolo dai rossoblù. Il club gli ha offerto un prolungamento fino al 2029 a circa 2,5 milioni di euro a stagione e spera di arrivare a una fumata bianca nel giro di qualche giorno.