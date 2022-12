Juve, caccia a un difensore: Smalling pista viva, idea Ndicka

MANOVRE BIANCONERE

Nel mirino bianconero ci sarebbero anche Jakub Kiwior e Strahinja Pavlović, ma i costi sarebbero più alti

© Getty Images La Juve sonda il mercato a caccia di un difensore. A Vinovo l'infortunio di Bonucci, bloccato per circa venti giorni da un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo, ha riportato infatti d'attualità la necessità di puntellare il reparto arretrato con un innesto low cost. Nomi alla mano, sono diversi i profili che i dirigenti bianconeri stanno seguendo con grande attenzione sia in vista della prossima finestra di mercato, sia di quella estiva. Stando a Tuttosport, in cima alle preferenze di Cherubini & Co. ci sarebbe Chris Smalling, pista molto viva a Torino. L'inglese è in scadenza con la Roma a giugno e, se non dovessero arrivare news sull'eventuale prolungamento con i giallorossi, col giusto ingaggio potrebbe essere un gran colpo a parametro zero. Un rinforzo top capace di garantire insieme a Bremer fisicità, esperienza e anche qualche gol.

Vista l'età, alla Continassa Smalling di sicuro non sarebbe un investimento in prospettiva, ma un'occasione di mercato da cogliere al volo cercando di puntare anche su qualche altro profilo più giovane. Come Evan Ndicka. Classe '99, il francese di origini camerunesi è in scadenza a fine stagione con l'Eintracht Francoforte e per la Juve potrebbe essere una scommessa interessante a costi contenuti. Un obiettivo da trattare per provare a rinforzare e svecchiare un po' il reparto in un colpo solo.

Discorso diverso invece per Jakub Kiwior e Strahinja Pavlović, entrambi nel mirino bianconero da qualche tempo e particolarmente graditi a Massimiliano Allegri. Il primo sta facendo molto bene in Serie A con lo Spezia e ha attirato già le attenzioni di alcuni top club italiani. Proprio per questo motivo non sarà facile strapparlo alla concorrenza a cifre medio-basse. Idem per il difensore del Salisburgo, messosi in mostra con la Serbia ai Mondiali e con un profilo sicuramente non economico. La Juve si guarda attorno a caccia di un difensore.