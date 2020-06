Juve, Buffon e Chiellini hanno rinnovato fino al 2021

BANDIERE BIANCONERE

Era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: Giorgio Chiellini e Gigi Buffon hanno rinnovato con la Juve fino al 2021. "Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile - si legge nel comunicato del club che annuncia il prolungamento -. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere". "Bianconeri da sempre. Per sempre - continua il testo -. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021"

La Juve, dunque, blinda i suoi senatori per un'altra stagione. Due totem capaci di portare nello spogliatoio e in campo lo spirito bianconero, dare l'esempio e aiutare il gruppo nei momenti più complicati. Una mossa non certo a sorpresa, ma comunque importante per dare continuità e inseguire nuove sfide.

UNA LEGGENDA CHIAMATA BUFFON

"Probabilmente ognuno di noi sperava, e in fondo sapeva, che quel filo che ci ha unito per così tanti anni non era destinato a spezzarsi. Così sarà". Così, poco meno di un anno fa, la Juve annunciava il ritorno a Torino di Gigi Buffon. Un feeling che ora continua per un'altra stagione tra record e voglia di continuare a stupire. "Buffon è la dimostrazione che l’età può essere solo un fatto anagrafico", scrive la Juve annunciando il rinnovo con Gigi.

CHIELLO, 16 ANNI DI AMORE BIANCONERO: "ORGOGLIOSO DI CONTINUARE ALLA JUVE"

Il capitano, il condottiero, l'ultimo a mollare in campo e fuori. In 16 anni di Juve Giorgio Chiellini ha scritto pagine di storia indelebili, come l’#Hi5tory, i due Scudetti vinti da #Le6end e #My7h, fino a diventare – insieme ad Andrea Barzagli – l’unico giocatore nella storia della Serie A a vincere otto campionati di fila. "Chiellini incarna lo spirito combattivo e vincente, la fame e la determinazione: termini che per la Juventus sono dei veri e propri mantra. Un capitano vero", scrive la Juve annunciando il prolungamento del centrale bianconero. Lo stesso giocatore ha poi spiegato: "Sono molto orgoglioso di continuare il sedicesimo anno con questi colori. Abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, daro' tutto me stesso per festeggiare altre vittorie insieme!".