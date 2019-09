Juventus, Chiellini: "L'infortunio rimarrà il ricordo di un'altra sfida vinta"

IL MESSAGGIO

L'infortunio - lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - lo terrà a lungo lontano dai campi ma Giorgio Chiellini resta il solito combattente anche fuori dal rettangolo verde. "Grazie al destino che mi ha regalato questa bella sfida che vivo davvero con tanto entusiasmo, certo che rimarrà il ricordo di un'altra sfida vinta!!!", scrive su Instagram il difensore della Juventus. Koulibaly, l'autorete è virale. E Chiellini lo consola in stampelle

Il capitano bianconero ieri era in panchina in stampelle per seguire da vicino la sfida col Napoli. I compagni sono solo alcuni dei destinatari del messaggio del 35enne: "Grazie alla mia squadra che ieri sera mi ha regalato questa vittoria, grazie a tutti i miei tifosi e persone care che mi hanno donato un pensiero di conforto, e grazie ai tanti avversari che mi hanno piacevolmente sorpreso con attestati di stima ed affetto". Tra gli avversari c'è anche Kalidou Koulibaly, autore dello sfortunato autogol che ha deciso la gara dello Stadium: Chiellini a fine match lo ha consolato mostrando di essere grande in tutti i sensi.