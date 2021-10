Juve, avanti coi rinnovi: accordo vicino con Cuadrado, Bernardeschi potrebbe restare

MANOVRE BIANCONERE

Non solo Dybala in scadenza a giugno: ma mentre il colombiano prolunghera, il destino del carrarese è legato alla riduzione di stipendio. Anche De Sciglio e Perin in dubbio

Se la vicenda Dybala sembra a un passo dal lieto fine, la Juve ha almeno un paio di altri rinnovi di contratto importanti da definire. Uno di questi riguarda il "vituperato" Federico Bernardeschi. Il centrocampista offensivo toscano è a Torino dall'estate del 2017, ma nella sua permanenza in bianconero ha convinto soltanto durante la prima stagione. Poi è stato un lento declino, arrivato a toccare il suo fondo l'anno scorso, con Pirlo che ha provato anche a schierato terzino. Agli Europei però, ha dato segnali di ripresa e ha dato il suo contributo alla vittoria azzurra, non solo con i due rigori segnati in semifinale e in finale. Il ritorno di Allegri, poi, sembra aver riacceso un minimo di luce e adesso la partenza che solo pochi mesi fa pareva scontata, non è così certa.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno e potrebbe essere rinnovato. a due condizioni: la prima è che convinca dal punto di vista tecnico e non solo Allegri, la seconda è che si tagli lo stipendio. Attualmente Bernardeschi percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione e l'intenzione della Juve è quella di scendere a 2,5/3 al massimo. Si può trattare o altrimenti dirsi addio senza troppi rimpianti.

Capitolo ben diverso, invece, quello che riguarda Juan Cuadrado. Il colombiano continua a essere un punto di forza della Signora e si ha quasi la certezza che le parti andranno avanti assieme ancora per un altro anno, cioè fino al giugno 2023 (magari con opzione). Cuadrado, 33 anni, ha già deciso di rimanere e ora toccherà al suo agente Alessandro Lucci e al ds Federico Cherubini mettere nero su bianco. C'è già un'intesa di massima e si tratta solo di definire i dettagli. Nel suo caso, difficile chiedere un decurtamento dello stipendio, ma lo è altrettanto parlare di aumento.

Per quanto riguarda gli altri giocatori a nove mesi dalla scadenza, Mattia De Sciglio e Mattia Perin si trovano nella stessa situazione di Bernardeschi. Se si arriverà a un accordo al ribasso, potranno restare entrambi, altrimenti la loro avventura in bianconero finirà qui. Anche se il portiere ha qualche possibilità in più vista la necessità della Juve di avere un "secondo" all'altezza di Szczesny senza andare a investire cifre importanti sul mercato.