Dybala, rinnovo vicino e recupero in vista: c'è speranza per la Roma

Tempi più lunghi invece per Morata, che punta a tornare contro lo Zenit o l'Inter

Col campionato fermo per gli impegni delle nazionali, in casa Juve fari puntati sull'infermeria. In particolare sulle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Più vicino al rinnovo (si parla di un contratto fino al 2025 da 10 milioni a stagione), l'attaccante argentino sta recuperando bene. L'elongazione dovrebbe assorbirsi nel giro di questa settimana e concedere già una chance alla Joya per il match contro la Roma alla ripresa dopo la sosta. Discorso leggermente diverso invece per Morata, su cui lo staff medico non vuole rischiare. Getty Images

A Vinovo, dunque, la buona notizia si chiama Dybala. L'argentino è ancora alle prese col guaio muscolare che l'ha fermato durante il match contro la Samp, ma dovrebbe tornare a disposizione di Allegri già domenica 17 ottobre contro i giallorossi. In attesa di mettere di risolvere gli ultimi dettagli legati al rinnovo, quasi certamente giocherà soltanto uno spezzone di partita per riprendere confidenza col campo e scaldare i "motori" in vista delle successive sfide contro lo Zenit in Champions League e l'Inter in campionato. Gare cruciali per il cammino bianconero in Europa e in Serie A e per rimettere Dybala al centro del progetto bianconero non solo a livello contrattuale, ma anche tecnico.

Quanto invece a Morata, Allegri dovrà avere più pazienza. Il recupero dello spagnolo procede bene, ma lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra impone una certa cautela. Calendario alla mano, Alvaro potrebbe tentare il recupero in extremis per le gare contro Zenit e Inter, ma tutto dipenderà dall'esito dei prossimi test medici che chiariranno meglio la situazione. Vista l'entità del problema, infatti, lo staff medico non sembra voler forzare i tempi per evitare eventuali ricadute.