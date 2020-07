Juve, assalto a Duvan Zapata: perfetto con CR7 e Dybala

IL COLPO IN CANNA

Solo Duvan Zapata nella testa della Juventus. Agnelli e Paratici hanno deciso di investire sull'attaccante colombiano per sostituire il partente Gonzalo Higuain e nei prossimi giorni cercheranno l'assalto decisivo con l'Atalanta. Valutazione molto alta: Percassi, come chiesto lo scorso anno all'Inter, parte da 60 milioni di euro. Affare che deve prendere forma, magari con l'inserimento di qualche contropartita. Questa l'idea dei bianconeri anche se Perin sembra non convincere i bergamaschi.

Sarri o non Sarri, Zapata è destinato alla Juventus. Come fatto anni fa con Higuain, l'intenzione dei bianconeri è quella di prendere l'attaccante più forte del campionato togliendolo a una diretta concorrente. Classe 1991 il colombiano conosce benissimo il nostro campionato e con Gasperini e la Dea ha raggiunto la piena maturità. Prima punta completa capace di far salire la squadra, ma anche di giocare palla a terra in velocità. Identikit perfetto da affiancare a Dybala e Cristiano Ronaldo in un ipotetico tridente. Anche perché bisognerà capire l'allenatore della Juventus per la prossima stagione: Sarri è sotto contratto, ma sembra non convincere la proprietà. Strappare Zapata all'Atalanta non sarà comunque facile perché i Percassi sono una bottega cara, ma Agnelli l'ha messo in cima alla lista dei desideri.