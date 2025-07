Juve, anche Nico Gonzalez in partenza: oltre all'Arabia c'è la suggestione Atalanta

L'offerta concreta arrivata alla Juve finora, però, è sempre quella dell’Al Ahli, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni per il cartellino e un ricco ingaggio per il calciatore. L'entourage del giocatore spinge per questa soluzione, visto lo stipendio che andrebbe a prendere in Arabia. Una soluzione gradita anche al club bianconero che, oltre a incassare una cifra di tutto rispetto, risparmierebbe i 5 milioni lordi dello stipendio annuo di Nico, che però è in attesa di capire quali possano essere le alternative. Quella che porta a Bergamo non sarebbe certo sgradita all'ex viola.