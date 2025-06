Juve, ora la difesa preoccupa: non si molla Leoni, Tudor sogna Balerdi

Dal mercato, quindi, dovrà arrivare almeno un rinforzo difensivo, se non due. Il sogno è Leonardo Balerdi del Marsiglia, che Tudor conosce e apprezza. I francesi, però, fanno muro, ma se dovesse andare in porto l'operazione Ndicka con la Roma potrebbero ammorbidirsi. L'altro nome sul taccuino di Comolli è quello di Giovanni Leoni, per il quale c'è anche la concorrenza di Milan e Inter. Il Parma per il suo gioiello 18enne chiede 30 milioni, non pochi per un ragazzo di talento ma che ha ancora pochissima esperienza. Si continua a monitorare anche Nayef Aguerd, centrale marocchino in forza al West Ham: per abbassare il costo dell'operazione, in casa Juve sono pronti a inserire come contropartita Daniele Rugani, rientrato dal prestito con l'Ajax.