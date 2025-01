Juve, Alberto Costa al JMedical per le visite mediche, Kolo Muani atteso a Torino

KOLO MUANI ATTESO A TORINO

In casa Juve sono ore caldissime sul mercato. Dopo aver accolto al J Medical Alberto Costa per le visite, a breve è infatti atteso a Torino anche Kolo Muani. Dopo l'intesa tra i club per un prestito secco fino a giugno, l'attaccante del Psg ha detto sì alla proposta bianconera e andrà a puntellare il reparto avanzato di Thiago Motta, decisivo nel convincere insieme a Giuntoli il giocatore a sposare il progetto Juve. Al momento non è ancora chiaro quando la punta francese arriverà a Torino, ma tutto dovrebbe accadere molto rapidamente in giornata o al massimo giovedì mattina. L'intenzione del tecnico bianconero, infatti, è quella di avere il giocatore a disposizione già per i prossimi allenamenti in vista del big match contro il Milan.