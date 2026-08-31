Giuntoli: "De Roon ha chiesto di andare alla Roma. Cerchiamo una nuova identità"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Bologna: "Abbiamo cambiato molto, c'è la volontà di fare bene. Luca Percassi è un grande manager, si lavora per far crescere il club. Cerchiamo di trovare una nuova identità, ci vorrà tempo ma siamo fiduciosi. De Roon ci ha chiesto esplicitamente di andare a Roma e noi non potevamo che assecondarlo, per quel che ha fatto. Per quel che riguarda i nuovi, quando c'è una svolta tattica così forte abbiamo bisogno di calciatori adatti al lavoro del mister. Chiaro che 4-5 calciatori si possano cambiare, considerando anche le partenze. Noi stiamo analizzando da dentro quello che possiamo fare, stiamo cercando di trovare una nuova identità. Sarri è maturato e cresciuto tantissimo, molto più elastico. Quel che ha fatto è testimonianza del suo valore ma credo che abbia ancora tanto da dare".