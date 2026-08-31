Lazio, nuovo tentativo per Icardi: offerto un contratto fino al 2028. Frenata per Gudmundsson

Nuovo tentativo, per il momento senza successo, della Lazio per Mauro Icardi. I biancocelesti hanno offerto all'attaccante argentino, svincolato, un contratto biennale a 3,5 milioni a stagione, cifra che l'ex Inter considera non soddisfacente. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni dato che, essendo agente libero, non c'è l'urgenza di chiudere entro la fine del mercato estivo. Oltre all'ingaggio, l'altro nodo riguarda il bonus alla firma che la Lazio non vorrebbe concedere. Operazione, insomma, affatto semplice. Letterio Pino, suo agente, ha chiarito: "Stiamo valutando il miglior progetto. La Lazio è un'opzione su cui stiamo ragionando".