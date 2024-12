La Juve preme per Zirkzee, lo United propone Rashford: il telefono di Giuntoli è bollente

Se il difensore è la priorità assoluta di Giuntoli (è arrivata l'apertura netta di Jorge Mendes sul fronte Antonio Silva), in casa Juventus non si smette di guardare nemmeno al mercato degli attaccanti. Milik rientrerà i primi di gennaio, ma Thiago Motta ha chiesto un'alternativa di livello a Vlahovic. Meglio che si tratti di Zirkzee, suo vero pallino e non al centro del progetto di Ruben Amorim allo United.