In Spagna: "Juve su Eriksen, lo vuole Sarri"

L'INDISCREZIONE

Sarri non si 'accontenta'. Secondo quanto riporta Marca, il tecnico della Juventus avrebbe chiesto un altro rinforzo a centrocampo dopo gli acquisti di Ramsey e Rabiot. Nello specifico il tecnico bianconero punterebbe Christian Eriksen. Il 27enne danese non rinnoverà il contratto (scadenza nel 2020) con il Tottenham perché ritiene conclusa la sua avventura a Londra dopo sei stagioni. La pista Real Madrid appariva come la più realistica anche in virtù di un accordo verbale, poi però i blancos hanno virato con forza su Pogba (affare a buon punto sulla base di 150 milioni), su richiesta di Zidane, e l'ex Ajax è stato messo in secondo piano. Lukaku, un infuocato Derby d'Italia