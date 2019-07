Juve, Dybala torna prima dalle vacanze: Tottenham all'assalto, la Joya vuole incontrare Sarri

FUTURO DA DECIDERE

La prossima settimana potrebbe essere determinante per il futuro di Dybala, che ha deciso di accorciare le vacanze e anticipare il rientro a Torino per definire il prima possibile la propria situazione. L'argentino, che è stato impegnato in Coppa America con la propria nazionale, sarebbe dovuto tornare ad allenarsi il 5 agosto e invece sarà alla Continassa giovedì 1 agosto. La Joya vuole parlare con Sarri e con Paratici per capire le intenzioni del tecnico e della società, in modo da valutare al meglio ogni scelta: sull'attaccante, infatti, è forte l'interesse del Tottenham ma sullo sfondo ci sono anche Manchester United e Psg.



Dybala, potendo scegliere, rimarrebbe alla Juventus dove però vuole un ruolo da protagonista. Ecco perché l'incontro con il nuovo tecnico bianconero sarà fondamentale per il futuro. Il Tottenham, secondo quanto riferiscono dall'Inghilterra, è pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni di sterline (quasi 90 milioni di euro) per l'attaccante, che continua a essere seguito a anche da Manchester United e Psg.

La Juve, inoltre, è disposta ad ascoltare le diverse offerte anche perché, come ammesso dallo stesso Sarri, il reparto d'attacco va sfoltito oltre al fatto che Icardi resta una concreta opzione che i campioni d'Italia non hanno certo smesso di valutare. Tra una settimana il quadro sarà quindi più chiaro, anche perché in Inghilterra il mercato in entrata chiude l'8 agosto e il tempo, per i club di Premier, inizia dunque a scarseggiare.