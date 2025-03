La Juve sogna ancora Osimhen ma il Napoli vuole fare muro

La carta Osimhen resta quella più importante per il Napoli in ottica prossimo mercato, che si preannuncia ricco di novità per convincere Antonio Conte a continuare il progetto iniziato quest'anno (e che può già essere vincente, vista la corsa allo scudetto con Inter e Atalanta). Ma, nei piani del club azzurro, non saranno i soldi della Juve a finanziare i nuovi colpi: l'ex Giuntoli non ha ancora desistito dall'obiettivo di tornare a lavorare col nigeriano, questa volta sotto la Mole, visto che il futuro di Vlahovic sembra lontano da Torino (anche in caso di cambio allenatore, ci sarebbe da risolvere la questione contratto) e il rinnovo del prestito di Kolo Muani dipenderà dalla qualificazione Champions ma anche dalla permanenza di Thiago Motta in panchina.