Il Chelsea adesso frena sull'addio di Sarri: Juve alla finestra

30/05/2019

Sono probabilmente le prossime le ore che decideranno il futuro di Maurizio Sarri . L'allenatore toscano sembra essere sempre più vicino alla Juve , ma il successo in Europa League potrebbe riservare un colpo di scensa forse inatteso. Il Chelsea , che finora non aveva nascosto la sua insoddisfazione per l'operato di Sarri, potrebbe essere quasi "obbligato" a confermare un allenatore che ha portato un trofeo e la qualificazione alla prssima Champions League, mettendo da parte l'idea di disfarsi di lui dopo un solo anno di permanenza a Stamford Bridge. E' questo l'argomento sul tavolo attorno al quale si siederanno l'intermediario Fali Ramadani insieme al suo agente Alessandro Pellegrini e Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Abramovich. L'entourage dell'allenatore chiederà al club di liberarlo (possibilmente senza pretendere un indennizzo da chi si farà avanti per lui), ma a questo punto non è detto che la risposta sia affermativa.

Anche la stampa inglese, finora durissima con l'ex del Napoli, sembra essersi finalmente convinta del valore di Sarri, tanto che ha opreso una posizione netta anche il Sun, secondo cui "Abramovich dovrebbe porre fine all'incertezza e offrirgli un nuovo contratto dopo la gloriosa vittoria in Europa League". Secondo il Guardian, invece, il patron dei Blues, dopo aver visto per la prima volta dal vivo la sua squadra quest'anno, "si chiedera' se sia una buona idea perdere" Sarri.



Un ostacolo in più, insomma, per la Juve. Che per questo ha saggiamente deciso di tenere aperte tutte le piste possibili per sostituire Allegri, compresa quella di Guardiola, il cui nome, nonostante arrivino smentite da tutte le parti interessate e le difficoltà di un'operazione molto complicata, continua a circolare attorno ai colori bianconeri.