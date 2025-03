Huijsen attacca la Juventus: "Costretto ad andare via, mi facevano allenare da solo"

Ceduto dalla Juventus in estate per 'appena' 15 milioni di euro, bonus esclusi, Dean Huijsen è subito diventato una colonna del Bournemouth di Iraola che sta stupendo in Premier League. Molto presto il 19enne esordirà con la Spagna del ct De la Fuente, ma il difensore non ha ancora dimenticato l'avventura alla Juventus. Anzi l'ex Roma non ha digerito l'addio in estate come ha confermato in un'intervista concessa ai colleghi di Marca.