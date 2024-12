Juve, ricordi Huijsen? Adesso lo vogliono Real Madrid, Arsenal e United

Da pochi mesi in Premier League, Dean Huijsen si sta già imponendo nel campionato inglese. Che non gli mancasse la personalità si era già visto: lo sapeva pure la Juventus, abile nel prenderlo giovanissimo prima di cederlo la scorsa estate per far quadrare i conti. "Non sarei mai voluto andare via, mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione" ha dichiarato recentemente il centrale appena 19enne, divenuto una colonna del Bournemouth negli ultimi due mesi.