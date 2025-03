Juve-Hancko, la fumata bianca si allontana: frenata nell'affare per il difensore

Raffreddata ribadiamo, e non saltata: per i bianconeri il centrale del Feyenoord rimane uno tra i primi obiettivi per la difesa della stagione 2025/2026. Ma dato le elevate cifre in ballo (gli olandesi non vogliono meno di 30 milioni di euro), per chiudere subito la trattativa serve essere certi del pass per la Champions che verrà. Giuntoli, 'bloccato' dai risultati non può affondare il colpo e il rischio è la concorrenza aumenti facendone aumentare ulteriormente la valutazione. E attenzione quindi a un possibile ritorno di fiamma con l'Atletico Madrid, la scorsa estate particolarmente interessata al 27enne. Lo stesso Hancko, desideroso di cambiare aria, si sta guardando attorno per compiere il definitivo salto di qualità in carriera.