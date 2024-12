Hancko entra in tackle: "Stanco delle voci sulla Juventus, non ho alcun accordo. Solo sciocchezze"

Dopo le tante voci che lo danno tra i primi nomi sul taccuino della Juventus per il mercato di gennaio, David Hancko è intervenuto personalmente per fare chiarezza. Lo ha fatto ai colleghi di Ad con i quali il centrale slovacco non ha usato mezzi termini: "Sono stanco di tutte queste indiscrezioni - ha tuonato il 27enne nel mirino anche di Atletico Madrid e Liverpool la scorsa estate -. L'interesse dei bianconeri può anche essere reale, ma che io abbia acconsentito al trasferimento o abbia un accordo con il club di Torino è una sciocchezza. Ho spiegato ai miei compagni che tutte queste voci non sono vere e non so da dove provengano".