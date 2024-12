Monza e Juve, tre punti per scacciare la crisi: Nesta punta su Caprari, Thiago Motta conferma Conceição

Tra i calciatori più in forma delle due squadre ci sono Gianluca Caprari e Francisco Conceição. L’ex attaccante dell’Hellas Verona è tornato a giocare con continuità in questa stagione e più volte è risultato decisivo per la squadra di Nesta, come nella sfida pareggiata con il Como dove ha trovato la via del gol. Le possibilità che il numero 10 brianzolo si ripeta anche contro la Juve sono del 21%. In casa bianconera, l’attaccante portoghese è sempre stato tra i migliori in questo inizio di stagione e contro il Cagliari ha anche trovato la via del gol. In campionato ha già messo a segno un gol e fornito 3 assist: le chance di vederlo nel tabellino della sfida con il Monza sono del 42%.