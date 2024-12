Tomori, la Juve ci pensa: al Milan gioca poco, Giuntoli studia il colpo alla Kalulu

L'operazione Kalulu è stata forse la migliore per qualità prezzo del mercato estivo della Juventus e ora per quello di gennaio Giuntoli starebbe pensando di replicarla. Nel mirino del Managing Director Football dei bianconeri, riporta Tuttosport, ci sarebbe adesso Fikayo Tomori, che al Milan è finito ai margini e con Fonseca gioca pochissimo. La Juve per il mercato invernale è alla caccia almeno di un difensore centrale (Motta in Coppa Italia ha giocato con Locatelli al centro della difesa quindi meglio se saranno due) e l'obiettivo numero uno è sempre David Hancko, ma il Feyenoord lo valuta 30 milioni e fa resistenze per cedere a gennaio quindi i bianconeri si stanno guardando intorno alla ricerca di una soluzione più economica.