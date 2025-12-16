Juventus, Comolli cerca rinforzi: tre nomi nel mirino

La Juventus sta già guardando al mercato invernale, ma non solo. Nelle ultime ore, l'AD bianconero Comolli si sta muovendo per regalare a Spalletti i calciatori necessari per centrale la qualificazione alla prossima Champions League. Il primo nome nella lista è quello di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista che il Marsiglia non vuole cedere. L'alternativa è rappresentata da Xaver Schlager, di proprietà del Lipsia e con il contratto in scadenza a giugno 2026. Inoltre, per la fascia piace il profilo di Rafik Belghali, esterno algerino di proprietà dell'Hellas Verona.