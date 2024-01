Giuntoli apre ad un colpo: "Serve un'opportunità. Samardzic? Conosco tanti padri" 

Se arriva un centrocampista? Vediamo se ci sono le condizioni per cogliere una opportunità, anche economica. Non abbiamo ansie, stiamo facendo grandi cose con i piedi per terra. Lavoriamo di giorno in giorno per crescere". Musica e parole di Cristiano Giuntoli, direttore dell'area tecnica della Juventus. Opportunità la parola chiave, che potrebbe voler dire Lazar Samardzic: stuzzicato sul tema, l'ex Napoli ha virato "Conosco tanti padri...".