Joao Felix, dopo i sei mesi trascorsi al Milan nell'ultima stagione, è tornato al Chelsea che detiene il suo cartellino. Il fantasista portoghese però non rientra nei piani di Maresca e allora per lui potrebbe prospettarsi un ritorno in Portogallo, sempre al Benfica dopo aver già vestito la maglia rossa nel 2018/2019. Il giocatore avrebbe già dato il benestare, manca il sì del Chelsea che chiede almeno 25 milioni.