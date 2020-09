Dzeko non si sblocca, la Juve torna su Morata

LA MOSSA BIANCONERA

La Juve torna su Alvaro Morata. La situazione di stallo sul fronte Dzeko - legata a doppio filo al trasferimento di Milik dal Napoli alla Roma - ha convinto i dirigenti bianconeri a riallacciare i contatti con l'Atletico Madrid per l'attaccante spagnolo. I Colchoneros, che avrebbero già un accordo con Luis Suarez in uscita dal Barcellona, sarebbero ora disposti a far partire il giocatore, che ha giocato nella Juve dal 2014 al 2016, anche in prestito con diritto di riscatto (si parla di 10 milioni di euro più 45).

Che la Juve non si fermasse a Dzeko ma stesse guardando anche altrove lo ha detto il Chief Football Officer Fabio Paratici prima dell'esordio in campionato contro la Sampdoria: "C'è una situazione attaccante per la Juve. Il mercato è ancora lungo, mancano ancora 15 giorni. Ci sono anche altre situazioni in essere, non solo Dzeko". Per l'attaccante bosniaco è già pronto un biennale a 7,5 milioni di euro netti a stagione e, per sbloccare la situazione, la Juve sarebbe anche disposta ad alzare l'offerta alla Roma fino a 17 milioni di euro.



Ma le difficoltà del passaggio di Milik in giallorosso per questioni legate alla formula economica e burocratiche tra l'attaccante polacco e Napoli tengono l'operazione in stand-by (e sulla chiusura filtra ora un certo pessimismo, con il club di Friedkin che si starebbe guardando intorno alla ricerca di altri profili). Ecco allora il nome di Morata tornare in primo piano. La Juve non vuole farsi trovare impreparata. Pirlo aspetta il suo attaccante.