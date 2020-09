Dalla Spagna: Suarez ha l'accordo con l'Atletico Madrid

DALLA SPAGNA

Sarà ancora in Spagna il futuro di Luis Suarez. Ne è certo il Mundo Deportivo, secondo cui l'attaccante uruguaiano avrebbe trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero offerto un contratto biennale e il Barcellona sarebbe disposto a coprire la differenza di ingaggio per il primo anno. Non mancano, però, i nodi da sciogliere: il 33enne bomber, infatti, vuole dai catalani l'ultimo anno di stipendio per intero, mentre l'Atletico deve piazzare Diego Costa.

La lunga telenovela Suarez sembrerebbe giunta ai titoli di coda. Il condizionale è d'obbligo, visti i continui colpi di scena delle ultime settimane. Dopo che la Juve si è tirata fuori, l'Atletico ha strada spianata, per la felicità del Cholo Simeone che lo aspetta a braccia aperte. Una destinazione gradita al Pistolero, ma prima della fumata bianca ci sono ancora diversi pezzi del puzzle da far combaciare.

In primo luogo c'è da risolvere il contenzioso con il Barcellona, lo scoglio all'apparenza più duro perché le rispettive posizioni rimangono rigide. In sintesi, Suarez vuole che gli venga corrisposto l'ultimo anno di stipendio (20 milioni circa), mentre il club non ci sente e al massimo è disposto a colmare la differenza di ingaggio tra il calciatore e il suo prossimo club, ma solo per un anno. L'Atletico, da parte sua, deve cedere Diego Costa e liberarsi del suo ingaggio da 8 milioni di euro. Un problema, visto che le offerte per l'ispano-brasiliano latitano e si fermano a un timido sondaggio del Fenerbahce. C'è tempo fino al 5 ottobre, chiusura del mercato estivo, per trovare una soluzione.